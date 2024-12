Najwa Nimri i la polèmica en les nominacions als Goya: "No és injust, és política"

La controvèrsia entorn dels Premis Goya 2025 ha acaparat l’atenció de les xarxes socials i els mitjans de comunicació. Aquest any, el focus està en la inesperada exclusió de Najwa Nimri en la categoria de Mejor Actriz Protagonista. Després del seu aclamat paper a La verge roja, molts esperaven veure-la entre les nominades, especialment després del seu èxit en els Premis Forqué i els Premis Ferotge. Tanmateix, la seua absència ha generat indignació entre els seguidors i experts.

La verge roja, dirigida per Paula Ortiz, aborda l’impactant cas d’Hildegart Rodríguez i ha aconseguit nou nominacions en els Goya. Malgrat aquest reconeixement, Najwa Nimri no ha estat inclosa en la categoria de Mejor Actriz Protagonista, la qual cosa ha generat una onada de crítiques. La seua interpretació ha estat qualificada com una de les millors de la seua carrera, amb elogis per part de la crítica especialitzada. Fotogramas la va descriure com a "superlativa" i va destacar que probablement sigui el seu millor treball fins la data.

Al seu lloc, les nominades són Carolina Yuste, Julianne Moore, Tilda Swinton, Patricia López Arnaiz i Emma Vilarasau, el paper del qual a La casa en flames (un èxit de Netflix) també ha generat debat. L’exclusió de Nimri se suma a la d’Ángela Molina, qui, malgrat una interpretació valenta en Pols serà, tampoc no va obtenir una nominació, la qual cosa ha afegit més tensió entorn de l’Acadèmia.

Najwa Nimri

Davant d’aquesta situació, Najwa Nimri es va pronunciar a través de la xarxa social X. Amb missatges com “No és injust. És política” i “Tinc l’estrella (no es preocupin)”, va deixar entreveure la seua visió sobre les dinàmiques darrere de la seua exclusió. Aquestes paraules han donat peu a nombroses interpretacions, intensificant el debat en xarxes.

La polèmica no acaba allà. Pel·lícules com La habitació del costat, La verge roja i Els esclats van quedar fora de la categoria de Millor Pel·lícula. Encara que directors com Pedro Almodóvar i Paula Ortiz han estat reconeguts, les seues produccions no competeixen pel màxim guardó. Sorprenentment, Els esclats considerada una de les favorites, va obtenir només quatre nominacions i va quedar fora de les categories principals.

Amb aquests desacords, els Premis Goya 2025, que se celebraran el proper 8 de febrer en Granada, ja es perfilen com una de les edicions més controvertides. Les omissions i sorpreses prometen mantenir viu el debat fins la gala.