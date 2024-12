Alba Planas: la nova estrella de la lluita feminista en 'La Verge Roja'

La verge roja, dirigida per Paula Ortiz, relata la impactant història d’Hildegart Rodríguez i la seua mare Aurora, en el convuls context de l’Espanya de la II República. Inspirada en fets reals, aquesta pel·lícula aprofundeix en les relacions humanes, el control i les lluites internes, deixant una empremta inesborrable en l’espectador.

Aurora, interpretada magistralment per Najwa Nimri, és una dona visionària atrapada en el seu propi fanatisme. El seu pla de donar a llum una filla que seria l’emblema d’una revolució social la porta a cometre actes extrems. Aurora concep Hildegart amb la intenció de modelar-la com una "dona del futur", sense distraccions emocionals, totalment dedicada a canviar el món.

Tanmateix, el seu projecte s’enfonsa quan Hildegart, encarnada per Alba Planas, comença a construir la seua pròpia identitat. La jove desafia les estrictes regles de la seua mare en descobrir l’amor i l’amistat al costat d’Abel, un líder socialista interpretat per Patrick Criado. Aquesta rebel·lió personal obre una esquerda en la relació mare-filla, que culmina en una tragèdia que va marcar la societat de l’època.

El guió, firmat per Clara Roquet i Eduard Sola, aborda temes profunds com la lluita de classes i el paper de la dona en una societat en transformació. La direcció de Paula Ortiz destaca per la seua sensibilitat i precisió, aconseguint capturar la intensitat emocional dels personatges mitjançant plànols tancats i una narrativa captivadora.

La verge roja

Als seus 24 anys, Alba Planas brilla com Hildegart, oferint una interpretació commovedora i plena de matisos. La seua actuació transmet la complexitat d’un personatge atrapat entre les expectatives de la seua mare i els seus propis somnis. Un dels moments més memorables de la pel·lícula arriba quan Hildegart, davant una audiència masculina, desafia l’estatus quo: "Si voleu una Espanya més lliure i més justa, comenceu per fer d’aquest espai un lloc més lliure i més just".

La verge roja no només narra una història tràgica, sinó que també ressalta la rellevància de la lluita feminista. En un temps on els drets de les dones encara enfronten reptes, aquesta obra convida a reflexionar sobre la igualtat i la llibertat. Amb una direcció impecable i actuacions memorables, aquesta pel·lícula deixa una marca indeleble en els qui la veuen.