Jessica Bueno rompe su silencio: "Tuve que empezar de cero por mis hijos"

Jessica Bueno ha decidido hablar abiertamente sobre su relación con Jota Peleteiro, marcando un antes y un después en su discreta vida personal. En una reciente entrevista en De viernes, la influencer compartió detalles de los desafíos que enfrentó durante y después de su matrimonio con el exfutbolista, asegurando que sus hijos han sido su principal motivación para superar las dificultades.

Tras años evitando hablar de su vida privada, Jessica no se ha callado más. "Me sentía desamparada, sola, como si me hubieran tirado a la basura", confesó al recordar la ruptura con Peleteiro, marcada por el dolor y una infidelidad que fue el detonante. Aseguró que la falta de apoyo económico y emocional la empujó a tomar decisiones drásticas para el bienestar de sus hijos.

Jessica relató que, tras el divorcio, su ex dejó de cumplir con los acuerdos pactados, como la manutención, el alquiler de su vivienda y la escolaridad de los pequeños. Esta situación la obligó a mudarse a Sevilla, donde contó con el respaldo de su familia. "Llegué a un punto donde no podía más. Mis hijos necesitaban estabilidad, y yo también", explicó.

La exmodelo también habló sobre los sacrificios que hizo durante su relación, asegurando que dejó de lado su vida profesional y personal para apoyar la carrera de Jota. "Me centré muchísimo en él, dejando mi vida atrás", afirmó. Sin embargo, cuando intentó retomar su independencia, recibió un ultimátum. "Me dijo que parara o la relación se acababa. Y yo paré", recordó con pesar.

Jessica bueno y familia

Jessica contó cómo incluso en momentos clave, como el nacimiento de su segundo hijo, se sintió sola. "Estuve sola en el hospital, y cuando volví a casa, él estaba con un tatuador", compartió, visiblemente afectada.

El cambio a Sevilla no estuvo exento de conflictos. Jota interpuso una denuncia contra Jessica por mudarse con los niños, alegando que el acuerdo de divorcio estipulaba que debían permanecer en Bilbao. A pesar de esto, los tribunales dieron la razón a Jessica.

A día de hoy, Bueno asegura que su prioridad son sus hijos y que está construyendo una nueva vida lejos de las dificultades del pasado. "Al final, rodeada de mi familia, puedo encontrar la paz que tanto necesitaba", concluyó.