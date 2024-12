La sèrie Voler es va consagrar com la gran vencedora dels Premios José María Forqué, emportant-se els tres guardons als que era nominada. La cerimònia, celebrada en l’IFEMA de Madrid, va marcar un moment destacat per a aquesta producció, que aborda un tema tan delicat com els abusos en el matrimoni.

Creada per Alauda Ruiz de Azúa, reconeguda pel seu treball a Cinco lobitos, Voler enfronta una problemàtica social amb cruesa i sensibilitat, aconseguint el reconeixement tant de la crítica com del públic. La sèrie, produïda per Movistar Plus+, no només ha obert debats importants, sinó que també ha captivat amb la seua narrativa intensa i la seua impecable posada en escena.

El repartiment principal, format per Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau i Iván Pellicer, va destacar amb interpretacions memorables. Això va quedar demostrat en rebre els premis a Mejor interpretació femenina i masculina en sèrie. El seu treball ha estat elogiat per la seua capacitat per transmetre les complexitats dels personatges i les seues històries.

Voler va aconseguir alçar-se amb els guardons a Mejor sèrie de ficció, Millor interpretació masculina i Millor interpretació femenina en sèrie. Aquest reconeixement posiciona a la producció com una de les més excel·lents de l’any, reafirmant la qualitat dels seus guionistes, directors i elenc.

Malgrat competir amb altres grans produccions com El caso Asunta de Netflix i Cristóbal Balenciaga de Disney Plus+, la sèrie va deixar clar per què és una de les propostes més impactants del panorama televisiu.

D’altra banda, la pel·lícula El 47 va destacar en la categoria cinematogràfica, emportant-se dos premis importants. Els Premis José María Forqué continuen sent un referent en la indústria audiovisual espanyola.