Carlo Costanzia parla del seu fill: "És golafre, molt bo i tranquil"

Alejandra Rubio i Carlo Costanzia estan vivint una etapa única plena d’emoció després del naixement del seu primer fill, Carlo Jr. Encara que han passat només unes setmanes des del part, ambdós s’adapten amb entusiasme a la seua nova vida com a pares. En una recent entrevista a De divendres, Carlo va compartir com de feliços estan des que el seu fill va arribar al món, destacant com de profund ha estat aquest canvi en les seues vides.

Carlo, actor i empresari, va explicar que ell i Alejandra estan vivint la paternitat amb molta il·lusió. “És el més bonic que m’ha passat en la vida”, va expressar amb afecte|amor. Ambdós se senten agraïts per cada moment que comparteixen amb Carlo Jr. Encara que va reconèixer que el temps vola, va ressaltar com aprofita cada instant amb el seu nadó. Carlo va descriure al seu fill com un nadó “golafre, molt bo i tranquil,” destacant que, malgrat les nits en blanc, sempre és somrient. A més, va assenyalar que Alejandra s’està recuperant ràpidament després del part, gràcies a la seua energia incansable: “És un cul inquiet i no para”.

El moment més impactant per a Carlo va ser la primera trobada amb el seu fill: “Veure'l per primera vegada, ja no en 4D, sinó com una personita real que estarà en la teua vida per sempre, va ser el més bonic”, va comentar amb emoció. També va recordar el dia del part, quan tant ell com Alejandra van viure emocions intenses. “Alejandra va plorar una mica més que jo”, va dir Carlo, mentre que ell no va poder evitar fer “un parell de pucheritos”. Els avis, com Terelu Campos, Mar Flors i Alejandro Rubio, van ser presents a l’hospital, i també van viure aquell moment ple de sentiments.

Alejandra Rubio i Carlo Constanzia

Malgrat l’alegria per l’arribada de Carlo Jr., Carlo enfronta un desafiament personal important: encara compleix una condemna per una presumpta estafa, el que l’obliga a passar algunes nits en un centre penitenciari. Malgrat la tristesa que això li genera, Carlo va assegurar que segueix amb el procés fins el final, la qual cosa succeirà al març. “És complicat ser lluny de la meua família”, va reconèixer, però es va mostrar ferm en complir la condemna.

Sobre els rumors que parlaven d’una possible crisi de parella, Carlo va desmentir aquestes especulacions i va expressar la seua admiració per la forma en què Alejandra s’ha adaptat a la maternitat. “De vegades li dic, ‘segur que és el teu primer fill?’” va dir amb un somriure. El seu suport incondicional a Alejandra va quedar clar quan va esmentar que els comentaris negatius només els uneixen més com a parella. L’entrevista va acabar amb una divertida reacció de Santi Acosta, que va fer broma demanant "un pal de fregar per a Terelu", mentre l’àvia observava amb emoció.