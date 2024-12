Broncano crida en directe a Juan y Medio per trobar núvia a un còmic del programa

Pablo Ibarburu, conegut per la seua participació en La Revuelta, va confessar en plena emissió que està buscant l’amor. En lloc de recórrer a les típiques aplicacions de cites, va decidir provar una cosa diferent i va contactar amb Juan y Medio, expert a unir cors gràcies a la seua experiència a La tarde, aquí i ara de Canal Sud.

Durant una videotrucada, Juany Medio, sempre enginyós, va fer broma sobre les diferències horàries entre ambdós programes. Mentre que l’espai de Canal Sud s’emet a la tarda, La Revuelta grava aquella hora, però es veu a la nit. “És un embolic, perquè allà ja és de nit i aquí encara estem amb sol”, va comentar, arrancant les rialles d’Ibarburu.

La xarrada va pujar de to quan Juan Y Medio es va sumar a les bromes sobre la suposada rivalitat entre El Hormiguero i La Revuelta. Movent les mans de forma exagerada, va afegir: “Aquí anem com a motos, tot és un caos”. Per la seua part, Broncano va esquivar el tema amb elegància, però va elogiar la tasca del presentador andalús: “Allà ets tu, ajudant senyores i senyors a trobar l’amor.”

Juan i Medi|Mitjà

El moment més divertit va arribar quan el presentador de Canal Sud el va suggerir a Ibarburu, en to de broma: “Mira, gairebé et diria que et fossis a Fátima, però aquí busquem gent de totes les edats que vulgui deixar d’estar sola”. La barreja d’humor i sinceritat va fer que el còmic acceptés amb gràcia seguir els consells del seu mentor.

Aquesta trobada, plena de complicitat i humor, va demostrar que l’amor pot aparèixer de les formes més inesperades. Entre rialles i anècdotes, ambdós van deixar clar que no hi ha res més valuós que l’autenticitat, tant en televisió com en la vida. Una lliçó de què el públic va gaudir des del primer minut.