Les tres millors sèries d’Hande Erçel per a disfrutar aquest Nadal

Aquestes festes són l’ocasió ideal per submergir-se en els treballs més destacats d’Hande Erçel, una de les actrius turques més estimades. Abans de l’estrena de la seua nova sèrie, Reminder, al costat de Barış Arduç, et convidem a descobrir tres produccions imprescindibles que han marcat la seua carrera.

'Love is in the Ai : l’èxit que va trencar fronteres

Entre les sèries més memorables d’Hande Erçel destaca Love is in the Air (Sen Çal Kapımı), una comèdia romàntica que va conquerir a audiències de tot el món. En aquesta història, l’actriu interpreta Eda Yıldız, una jove florista plena de somnis que, després d’un malentès, es veu embolicada en un acord amb Serkan Bolat, un empresari perfeccionista a qui dona vida Kerem Bürsin. El que comença com un tracte professional es transforma en un romanç carregat de moments inoblidables. Aquesta sèrie és perfecta per als qui busquen amor i rialles en l’època nadalenca.

Love is in the air

'Hayat' : Amor sense paraules, una comèdia encantadora

En aquesta producció, Hande Erçel es posa a la pell d’Hayat Uzun, una jove optimista que busca obrir-se camí en l’àmbit laboral. Tanmateix, el seu camí es creua amb el de Murat Sarsılmaz, un empresari exigent interpretat per Burak Deniz. Els constants xocs entre ambdós personatges i l’espurna que comparteixen generen una història divertida i romàntica. Aquesta sèrie és ideal per als qui gaudeixen d’històries lleugeres amb embolics amorosos.

Hayat

'Another Love' : un drama ple d’emocions

En Another Love (Bambaska Biri), Hande Erçel mostra el seu costat més madur com a actriu. La sèrie explora temes com les segones oportunitats, els errors del passat i la lluita per guarir ferides emocionals. És una història commovedora que ressalta el talent de l’actriu per interpretar personatges complexos.

Another love

Aquestes tres produccions reflecteixen la versatilitat d’Hande Erçel i la seua habilitat per brillar en diferents gèneres. Aquest hivern, deixa’t captivar per les seues interpretacions i prepara’t per a disfrutar de la seua tornada amb Reminder. No te'l perdis!