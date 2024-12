La nena que va cantar malament el Gordo de la Loteria, és víctima d’insults en xarxes: “Està trist”

El 22 de desembre de 2024 serà recordat per un incident insòlit ocorregut en TVE durant el sorteig de la Loteria de Nadal. Un fet que, encara que va començar com un simple error, ràpidament es va convertir en tema de debat en xarxes socials. En un moment, la nena que estava a càrrec de cantar els números va anunciar un segon "Gordo", provocant confusió i suspicàcies entre els espectadors.

L’error va ocórrer quan, en anunciar-se el premi, la jove va exclamar "4 milions d’euros", la qual cosa no coincidia amb el que estava marcat a la bola. Davant de la confusió, el president de la taula va corregir ràpidament l’error, aclarint que la suma correcta era "1.000 euros". La nena, visiblement nerviosa, va explicar que algú li havia suggerit dir "4 milions d’euros", la qual cosa va provocar una allau de comentaris a les xarxes, on els usuaris van començar a especular sobre la transparència del sorteig. Molts van pensar que l’incident podria ser part d’un intent de manipulació.

L’incident no va tardar a desencadenar una sèrie de teories conspiradores en plataformes com a Twitter i Facebook. Els comentaris parlaven de possibles manipulacions i d’un sistema “corrupte” darrere del sorteig, amb nombrosos internautes convençuts que no havia estat completament legítim. "Aquí tot està corromput", van escriure alguns usuaris, augmentant la incertesa i la morbositat entorn del succés.

Sorteig de nadal

El tema va ser un dels principals en l’emissió del programa de Ana Rosa Quintana. Fran Almansa, col·laborador de Frank Blanco, va detallar els esforços que va realitzar per contactar amb la família de la nena. Segons Almansa, va intentar comunicar-se amb persones properes a la jove, però no va tenir sort. "M’han bloquejat alguns perfils i el perfil de la nena va desaparèixer", va comentar el periodista, fent referència a com la situació semblava haver-se descontrolat ràpidament. No obstant, el perfil de la jove va tornar a ser actiu poc després.

Finalment, Almansa va aconseguir parlar amb la mare de la nena, que, segons el periodista, es trobava en una situació emocional molt complicada a causa de la controvèrsia. “Està molt trist per haver de passar per això lluny de la seua filla”, va explicar, i va assegurar que tot havia estat una “relliscada producte dels nervis”. La mare també va enviar un missatge a través d’Almansa, demanant que cessessin els atacs a la seua filla i les teories infundades, ja que havia rebut nombrosos missatges discriminatoris. La situació ha generat una enorme atenció mediàtica, però també ha posat de manifest l’impacte que les xarxes socials poden tenir en la vida d’una persona, especialment quan es difonen teories sense fonament.