Roma Gallardo asegura que Castellón le tiene rabia por acostarse con su ex

Conspiranoicos aterrizó en laSexta prometiendo grandes exclusivas, aunque en la primera entrega no dio ninguna y se quedó en un escaso 6 % de share. Medio programa se basó en un bulo difundido por el youtuber e influencer Roma Gallardo, quien asegura que Jokin Castellón, le tiene “mucha rabia” porque se acostó con su novia en el pasado.

Después de poner el vídeo de Roma muchísimas veces, el presentador señaló con el dedo corazón su muñeca, donde lucía una pulsera del colectivo LGTBI.

Suponemos que, con eso, Jokin pretendía demostrar que es homosexual y, por ende, que no es el “cornudo” del que tanto se ríe Gallardo.

Los audios de la novia

Tras el estreno de Conspiranoicos, Roma consiguió unas declaraciones de la supuesta exnovia de Castellón, afirmando que el presentador es bisexual y que no era el único en ese plató que había tenido relaciones con hombres y mujeres.

"Creo que una pulsera no te hace homosexual. Y te voy a decir más, yo no fui su primera, ni su segunda novia. Ha insultado a todo el colectivo LGTBI excluyendo a toda orientación que no sea la de hombre homosexual. Un poco de sentido común, ¿cuántos gays han tenido novia?», expresó la ex de Jokin.