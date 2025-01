Kerem Bürsin s’escapa a Madrid i fa una ruta gastronòmica per la capital

Kerem Bürsin ha començat l’any amb una nova mostra del seu estret vincle amb Madrid, una ciutat que ocupa un lloc especial al seu cor. Durant la seua recent visita, l’actor turc, reconegut pel seu paper a Love is in the Air, va deixar una empremta memorable no només en els seus seguidors, sinó també al món de l’alta gastronomia. El xef Mario Sandoval, propietari de l’aclamat restaurant Coque, va compartir una fotografia al costat de Bürsin, la qual cosa va generar un gran enrenou entre els seus seguidors i els amants de la bona cuina.

A l’exclusiu restaurant Coque, que ostenta tres estrelles Michelin, va tenir lloc aquesta trobada. La imatge que van compartir Mario Sandoval i Kerem Bürsin reflecteix la gran química entre ambdós, dos figures destacades en els seus respectius camps. Sandoval va elogiar públicament la simplicitat i simpatia de l’actor, destacant-ho com un convidat excepcional i destacant la genuïna personalitat que el caracteritza.

Kerem, conegut per la seua proximitat i autenticitat, va mostrar la seua admiració per la cuina espanyola, esmentant com de impressionat que va quedar amb els sabors únics que ofereix Madrid. La ciutat, a més de ser una destinació culinària, li permet continuar estrenyent llaços amb els seus seguidors locals, que li van oferir un suport incondicional des de la seua arribada a Espanya.

Kerem Bürsin

Aquesta no és la primera vegada que Kerem Bürsin mostra el seu amor per Madrid. En la seua última visita, va aprofitar per a disfrutar de la gastronomia local i passar temps amb amics i artistes de renom. La relació entre l’actor i Espanya és recíproca, i es veu reflectida en la creixent base de fans que el segueixen al país.

Amb un inici d’any ple de plans i nous desafiaments, Kerem Bürsin deixa clar que el seu vincle amb Espanya continua enfortint-se. El 2024, l’actor té per davant grans oportunitats que el continuaran consolidant com una figura admirada tant a Espanya com a Turquia. El seu talent, carisma i genuïna proximitat l’han convertit en un referent entre els seus seguidors i en una figura cada vegada més estimada en el món de l’espectacle.