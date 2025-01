Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió emet a les 22.00 h Els concursants d’OP FEST, un programa per donar a conèixer millor els finalistes que s’han classificat per a la gran final d’aquest talent show que busca la millor cançó original de l’any en català com la de la lleidatana Elena Martínez (a la foto) o Eye Tana, representant de la televisió de la Costa Brava.