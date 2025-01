Leonardo DiCaprio ha forjat una carrera que pocs poden igualar. Amb un Oscar a la seua vitrina i una llista de papers icònics, l’actor ha demostrat el seu talent en cada projecte. Tanmateix, hi ha una cosa que el distingeix: el seu respecte i admiració pels grans noms de la indústria, especialment per Meryl Streep, a qui considera una figura insuperable del cine.

El 1996, quan encara era un jove prometedor, DiCaprio va treballar amb Streep en La habitació de Marvin. Aquest drama el va portar a compartir escena amb grans com Robert De Niro, Diane Keaton i Meryl Streep. L’experiència amb aquesta última va ser reveladora. Encara que ja admirava la seua feina, treballar al seu costat li va confirmar que estava davant una de les millors actrius de tots els temps.

Leonardio DiCaprio i Meryl Streep fa alguns anys.

La incomoditat de DiCaprio

Van haver de passar gairebé 30 anys perquè ambdós coincidissin novament. Va ser en No miris a dalt (2021), una sàtira de Netflix que va reunir a un elenc estel·lar. En aquesta pel·lícula, una escena en particular va deixar DiCaprio una mica incòmode: Streep apareix nua interpretant la presidenta Orlean.

Segons va explicar el director Adam McKay, DiCaprio es va mostrar inquiet."Seriosament has de mostrar això?" Li va etzibar DiCaprio al director davant del nu de Streep. “Leo veu a Meryl com una figura històrica del cine, gairebé com a reialesa”, va explicar McKay. Malgrat la incomoditat del seu company Streep va assumir l’escena amb total naturalitat.

Leonardo i Meryl Streep

Un altre gran nom que va marcar DiCaprio va ser Robert De Niro. El seua primera trobada es va donar en Vida d’aquest noi, quan Leonardo tenia només 15 anys. Segons l’actor, treballar amb De Niro va ser una de les experiències més transformadores de la seua carrera. Dècades després, van tornar a compartir pantalla a Los assassins de la lluna (2023), consolidant una relació professional que ha transcendit generacions.

Leonardo DiCaprio no només ha demostrat la seua versatilitat en el cine, sinó també la seua capacitat per aprendre i créixer al costat dels millors. La seua admiració per figures com Meryl Streep i Robert De Niro reflecteix el compromís i la passió que l’han portat a dalt de tot de Hollywood.