Descobreix el ritual de la sort que Hande Erçel fa cada final d’any

Al final d’un 2024 ple de feina, Hande Erçel, famosa pel seu paper a Love is in the Air, va decidir acomiadar l’any amb una celebració íntima envoltada d’éssers estimats. Malgrat estar immersa en el rodatge d’una nova sèrie per a Disney+, l’actriu va aprofitar l’ocasió per a disfrutar d’un merescut descans. En un ambient càlid i decorat amb llums suaus i detalls elegants, Hande va celebrar l’arribada del 2025, mostrant una vegada més la seua connexió amb les tradicions i l’amor familiar.

La vetllada va estar marcada per la presència de la seua parella, Hakan Sabanci, qui va compartir amb ella cada instant d’aquesta celebració. Els dos, que s’han guanyat l’afecte dels seus seguidors, van mostrar la seua complicitat i amor, la qual cosa es va convertir en un dels moments més esperats pels fans de la parella. La connexió que ambdós mantenen va deixar clar l’important que és per a Hande comptar amb el suport dels seus éssers estimats en moments tan especials.

El ritual secret d’ Hande per acomiadar l’any

En donar la benvinguda al nou any, Hande i els seus convidats van participar en la tradició espanyola de menjar els 12 grans de raïm, un ritual que, en aquesta ocasió, va estar carregat d’un toc personal. A més d’aquest gest tradicional, Hande va incloure un costum secret: col·locar un raïm sota de la taula. Aquest acte simbolitza un desig personal que no ha de ser revelat, representant un recordatori de la importància de mantenir l’esperança i la privacitat en els seus somnis més profunds.

Hande Erçel

Aquest nou any promet grans reptes per a Hande, qui es troba treballant en la sèrie Reminder, un drama de suspens que promet captar l’atenció dels seus seguidors. En aquesta nova producció, l’actriu compartirà pantalla amb Barış Arduç, la qual cosa ha generat grans expectatives. La sèrie, que va començar a gravar-se al desembre, ja està sent esperada pels seus fanàtics a causa de la química que ambdós actors demostren.

A més, el 13 de febrer s’estrenarà la pel·lícula Rüzgara Bırak, que també promet ser un èxit. La pel·lícula reuneix dos de les estrelles més importants de Turquia i genera grans expectatives en l’audiència.

Amb la seua energia renovada i un any ple de projectes emocionants, Hande Erçel està llesta per continuar la seua carrera amb força, tant a la televisió com en el cine.