L’actor Keller Fornes, qui era conegut per interpretar Tower Tropper a The Walking Dead i per participar en altres sèries com Country Rescue, va morir el passat 19 de desembre als 32 anys segons va informar la cadena de televisió Great American Media dimarts a la tarda, quan va començar a transcendir la notícia.