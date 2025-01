'El foraster' amb Quim Masferrer fa parada a la Granja d'Escarp

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de visitar dilluns Sant Guim de Freixenet, el municipi de la Granja d’Escarp serà el protagonista aquesta nit del programa El foraster, amb Quim Masferrer. La Granja es transforma cada primavera coincidint amb la floració dels arbres fruiters i el Quim arriba al poble en el moment àlgid d’aquesta meravella de la naturalesa per delectar-se del paisatge de la mà de la Maria Cinta, una guia que fa comparacions molt originals. Per la seua part, l’Aurora és la “vigilant” del poble i no té cap objecció a admetre que el que més li agrada és discutir. Amb el Rupertín, Masferrer aprendrà un estrany truc de pallasso i amb la Penya Borratxitos descobrirà que els robatoris estan a l’ordre del dia. El Francisco i el Jordi o l’Aurelio i la seua filla Esther són altres curiosos personatges que apareixeran en el programa. Els veïns es reuniran aquesta nit a Lo Ball per veure El foraster.