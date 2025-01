'Lo de Évole', de nou a La Sexta amb Juan y Medio com a protagonista

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Sexta estrena aquesta nit la sisena temporada de Lo de Évole amb Juan y Medio com a protagonista. El periodista Jordi Évole arriba a Sevilla per parlar amb el presentador de La tarde aquí y ahora sobre una generació que no ha estat prou reivindicada, la dels grans: persones que acudeixen al programa de Juan y Medio per sentir-se acompanyats i escapar-se de la solitud que pateixen. La trobada també revelarà la cara menys coneguda del presentador andalús, com la relació amb el seu pare i la desconfiança que li tenia per les professions que realitzava, i la gran devoció que sent per la seua mare. Finalment, reflexionarà sobre la vida, la mort, la família o la masculinitat en l’actualitat. En aquesta nova temporada, Évole tindrà l’oportunitat de xarrar amb Lolita, Dani Martín, Mala Rodríguez, Mujica i Eduard Fernández.