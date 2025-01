Els nens perduts després de la II Guerra Mundial, avui a TV3

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Nits sense ficció de TV3 emet aquesta nit Els fills del caos, un documental que analitza la dura experiència i el trauma dels nens orfes, perduts i abandonats que van haver de buscar-se la vida a l’acabar la Segona Guerra Mundial el maig del 1945, les primeres víctimes de la postguerra que després d’haver passat per una gran tragèdia estaven sols i desemparats. Aquest treball compta amb arxius inèdits, diaris personals de dones, metges i voluntaris que van ajudar aquests menors i també amb testimonis que reviuen la seua història en primera persona com George Reinitz, a ell i a la seua família els van deportar al camp de concentració d’Auschwitz-Birkenau i va ser un dels pocs que van sobreviure, o Januz Bukorzycki, que va ser obligat a convertir-se en un nen soldat i portar a terme treballs forçats per al bàndol nazi.