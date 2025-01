Netflix apuja les quotes i supera els 300 milions de subscriptors

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma d’emissió de sèries i pel·lícules nord-americana Netflix, que acaba de superar els 300 milions de subscriptors, ha anunciat un nou augment en les quotes de subscripció als Estats Units, el Canadà, Portugal i l’Argentina, on el pla Estàndard amb anuncis passa de costar 15,49 a 17,99 dòlars, i el Prèmium, de 22,99 a 24,99 dòlars. Tot apunta que aquest encariment es farà extensible en els propers mesos a Espanya i a la resta d’Amèrica Llatina. El servei de streaming reajusta el cost dels seus plans en plena satisfacció pel seu tancament de l’any 2024, que va superar les prediccions dels analistes, gràcies a la gran expectació generada per sèries com El joc del calamar o la retransmissió nadalenca de l’NFL. És la segona vegada que Netflix apuja els preus de subscripció en els últims quatre mesos.