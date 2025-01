‘Esref Rüya’, la nova sèrie de Demet Özdemir i Çağatay Ulusoy

Demet Özdemir es prepara per a un nou projecte que promet arrasar. La reconeguda actriu, famosa per la seua gran versatilitat i carisma a la pantalla, serà la protagonista d’Eşref Rüya, una producció de Tims&B que s’emetrà a Kanal D. En aquesta sèrie, Demet Özdemir compartirà escena amb Çağatay Ulusoy, un altre dels actors més destacats de Turquia. Junts, formaran un duo que ja genera gran expectació entre els seguidors de les sèries turques.

La direcció d’Eşref Rüya estarà a càrrec d’un dels membres de l’equip d’El Turco, la nova sèrie de Can Yaman, el que assegura un enfocament visual i narratiu de gran qualitat. La sèrie promet barrejar drama, intriga i emocions intenses, elements que han estat clau per a l’èxit internacional de les produccions turques en els últims anys.

Encara que els detalls sobre la trama encara es mantenen en secret, amb un equip tan talentós, no hi ha dubte que la sèrie té tot el necessari per convertir-se en un fenomen. Els fanàtics de Demet Özdemir i Çağatay Ulusoy ja estan ansiosos per veure’ls junts en pantalla, i les expectatives sobre aquest ambiciós projecte no deixen de créixer. Sense cap dubte, serà una de les estrenes més esperades del proper any.

El rodatge d’Eşref Rüya, protagonitzada per Çağatay Ulusoy i Demet Özdemir, va començar a finals de gener. En la sèrie, Ulusoy donarà vida a Eşref, un home valent amb poder, diners i luxes, però atrapat per un amor el nom del qual encara desconeix. Per la seua part, Demet Özdemir interpretarà Nisan, un jove músic que provocarà grans canvis en la vida d’Eşref.