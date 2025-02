Pepe Mujica conversarà amb Évole en la seua última entrevista

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lo de Évole de La Sexta viatja avui a Rincón del Cerro (Uruguai) per xarrar amb Pepe Mujica, que afirma que serà l’última entrevista pública que oferirà. Jordi Évole parlarà amb l’expresident de l’Uruguai sobre l’actualitat, des de l’auge de la ultradreta a Espanya fins a la guerra d’Ucraïna. Mujica no callarà a l’hora d’analitzar el paper dels grans poders polítics i econòmics. També reflexionarà sobre la societat de consum i la falta de temps per viure. L’uruguaià continua mostrant la seua lucidesa malgrat l’edat i la malaltia que té. Recentment, va anunciar que patia càncer d’esòfag i, al descobrir que s’havia estès, va decidir no seguir amb el tractament. La xarrada es tancarà amb un moment molt especial: la seua dona, Lucía Topolansky, sortirà a escena i junts compartiran la seua història d’amor i la seua visió sobre la vellesa.