Les diferents etapes de la vida de Jaume Magre, a Lleida Televisió

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió estrena a les 22.15 h Magre, en espardenyes, una coproducció de Lleida TV amb Mairena TV i amb el suport de l’ajuntament de Lleida. L’audiovisual, que explora les diferents etapes de la vida de Jaume Magre i Servet (1924-1999), activista cultural i polític lleidatà, forma part dels actes commemoratius del seu centenari. Aquest treball inclou entrevistes a persones de l’entorn més íntim de Magre com la seua esposa i el seu fill. A més, compta amb imatges inèdites recuperant moments d’aquesta figura d’una forma elegant i sensible. A les 21.15 h Lleida Activa viatja a Berlín per conèixer Fruit Logistica, un dels certàmens més importants de fruites i hortalisses i amb presència d’expositors lleidatans. Noèlia Burgos entrevistarà Òscar Ordeig, conseller d’Agricultura, i Marie Kapretz, delegada de govern a Alemanya.