'Crims' analitza el cas d'Àngel Vila a Montseny l'any 2003

Crims estrena aquesta nit Angelet, el cas que va ocórrer el 21 de juny del 2003, pocs dies abans de la nit de Sant Joan, en una casa aïllada al mig del parc natural del Montseny. Allà van trobar Àngel Vila, un home de 77 anys d’edat, inconscient i molt greu a la seua habitació. Durant el matí d’aquell mateix dia, dos homes van entrar a la masia de Vila per robar-li els diners que tenia amagats i van acabar apallissant-lo, cremant-lo amb cera d’una espelma, torturant-lo i deixant-lo lligat al llit perquè no es mogués. Els veïns van descriure la víctima com un home bo i solitari que no havia fet mal a ningú. Vila, després de passar dos mesos d’agonia a l’hospital, va acabar morint. Carles Porta indagarà en els misteris d’aquest crim en dos capítols. Després d’aquest, el pròxim capítol abordarà un cas de Lleida.