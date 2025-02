Fernando Simón i Salvador Illa, amb Évole als 5 anys de la pandèmia

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Fernando Simón reapareix avui a Lo de Évole per oferir una conversa reflexiva cinc anys després de la pandèmia per parlar com va viure aquells dies de gran tensió, l’impacte personal i professional que va tenir la gestió de la crisi i com valora la seua situació en l’actualitat. Jordi Évole parlarà amb ell a la sala del ministeri de Sanitat en la qual es reunia diàriament el grup de treball que seguia l’evolució de la pandèmia, on es van prendre les decisions més dràstiques com confinar Espanya. També parlarà sense embuts de les crítiques que va rebre i dels mitjans. En un moment de la xarrada, Évole sorprendrà Simón amb la incorporació de Salvador Illa, llavors ministre de Sanitat i actual president de la Generalitat de Catalunya, un emotiu retrobament carregat de records en el qual repassaran els moments més durs que van compartir.