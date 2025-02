Art per recordar el tercer aniversari de la invasió d’Ucraïna, a La 2

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Documentos TV de La 2 estrena aquesta nit El arte contra la guerra, un documental que recorda el tercer aniversari de la invasió russa d’Ucraïna a través de l’art i se centra en la història dels murals que Banksy i C215 van fer per transmetre consol i solidaritat a la comunitat de Borodianka, una petita ciutat d’uns 13.000 habitants d’Ucraïna sense valor militar, més enllà de trobar-se en un punt estratègic per a l’avenç de les tropes russes rumb a Kíiv. Després de ser devastada, l’enigmàtic artista urbà Banksy va arribar a la ciutat i va fer dos grafitis als edificis destruïts per l’exèrcit rus. Mesos abans, Christian Guémy, artista de carrer francès sota el pseudònim C215, ja havia pintat en algunes cases deu retrats d’homes i dones que van deixar empremta a Ucraïna. Ara tres restauradors d’art volen rescatar aquestes obres.