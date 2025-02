Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa De Carrer, presentat per Nerea Sanfe i David Fernández, continua aquest migdia (13.00) amb el viatge per Catalunya i en aquesta ocasió visitarà Lleida, Montblanc (a la foto), Girona i Barcelona. En el retorn a la capital del Segrià, Nerea posarà a prova els seus dots artístics inspirada per l’art del centre La Panera.