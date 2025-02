Televisió i ràdios es bolquen en les eleccions d’Alemanya

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les diferents televisions i emissores de ràdio modifiquen avui la programació per seguir l’evolució de les crucials eleccions alemanyes. Es podran seguir per TV3, que aquesta tarda (19.00) emet un informatiu especial, presentat per Joan Carles Peris i Cristina Riba, que comptarà amb connexions en directe des de Berlín amb els corresponsals Oriol Serra i Yasmín Córdoba i veus d’experts. Canal 24 h també emetrà un especial Elecciones en Alemania 2025 (18.00) presentat per Marina Ribel i, finalment, el programa La Roca encapçalat per Núria Roca continuarà pendent de l’última hora a partir de les 16.00. Les emissores de ràdio també seguiran la jornada electoral, com Catalunya Ràdio (19.00) amb un informatiu especial conduït per Ricard Ustrell i una taula d’anàlisi, o des de RAC1 amb l’especial eleccions alemanyes dirigit per Jordi Basté (18.00).