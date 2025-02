‘Crims’ torna amb ‘Ronny’, la història d’un estudiant que va ser assassinat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El programa Crims de 3Cat torna avui (22.06) amb un nou capítol, Ronny. En aquesta ocasió el periodista lleidatà Carles Porta es remunta al 28 d’octubre del 2003 per explicar la història de Ronny Tapias, un estudiant de 17 anys de Barcelona que va ser assassinat al sortir, juntament amb un amic, de l’institut Sant Josep de Calassanç, on anava a classe. Els implicats en la seua mort eren un grup de joves que esperaven el noi a la vorera que hi havia just davant del centre i portaven una bossa amb ganivets. El cas es va resoldre un any després, el 2004, amb la detenció de Sandy B. P. el Bolón, com a presumpte autor de l’assassinat de Tapias. El 2007 va sortir la sentència del cas amb penes de 17 anys de presó per a tres menors implicats i determinant que el crim va estar vinculat a una revenja entre bandes amb les quals la víctima no tenia cap relació.