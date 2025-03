Gabriel Rufián treu el seu costat més autocrític amb Jordi Évole

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Gabriel Rufián, portaveu d’Esquerra Republicana al Congrés, mantindrà aquesta nit una conversa que no deixarà ningú indiferent amb Jordi Évole a Lo de Évole de La Sexta. Rufián mostrarà el seu costat més humà en una entrevista en la qual repassarà la seua trajectòria política i recordarà com va ser la seua arribada al partit, donant noms i cognoms dels qui van participar en el seu fitxatge.

També farà autocrítica dels errors que ha comès durant aquests anys, com no haver tingut en compte la meitat de la societat catalana no independentista o utilitzar “eslògans equivocats” com Espanya ens roba. A més, Rufián abordarà l’auge de la ultradreta, afirmant que “no serveix de res anomenar-los feixistes” i que és millor “dir que no són valents ni patriotes”. La cadena emetrà dos capítols seguits d’aquesta entrevista.