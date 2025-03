La salut del català, avui en un programa especial de ‘Sense Ficció’

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

TV3 emet aquesta nit (22.00) un programa especial de Sense Ficció sobre el moment preocupant actual de la llengua catalana, segons van evidenciar les dades de l’última Enquesta d’Usos Lingüístics, que indiquen que el català només és la llengua habitual d’un terç de la població. Serà un debat moderat i presentat per Agnès Marquès en què participaran especialistes de diversos sectors i la col·laboració d’Òscar Andreu, Maria Juan, Juliana Canet i el grup Sidonie. Paral·lelament, el programa inclou entrevistes a alumnes de tres centres educatius de Vic, Lleida i Terrassa, amb tres realitats completament diferents. Aquests testimonis demostraran com d’important és el català i quin ús representa en el seu dia a dia. Català al rescat abordarà la situació del català, tant a nivell d’immersió al carrer com a les aules.