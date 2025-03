Atresmedia estrena la minisèrie ‘La mujer del asesino’

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Antena 3 estrena avui en prime time a les 22.50 hores la minisèrie La mujer del asesino, basada en la novel·la britànica publicada el 2021 per Alice Hunter, que va assolir els primers llocs de vendes al Regne Unit.

La minisèrie consta d’una temporada que mantindrà la intriga durant quatre episodis. A més de l’estrena a Atresmedia, podrà veure’s també a la seua pròpia plataforma de streaming, Atresplayer.

La trama gira entorn de l’assassinat de l’exassistent del metge del poble Tom Fairchild, al qual dona vida com a personatge Jack Farthing, i la seua esposa Beth, interpretada per Annabel Scholey. Aquesta es proposa demostrar la innocència del seu marit malgrat els esdeveniments que canvien el rumb de la història.

La sèrie està dirigida per Laura Way i escrita per Suzanne Cowie i Ben Morris.