TV3 emet aquesta nit (22.05) un nou episodi de la sèrie Històries de l’escola. En aquesta ocasió el programa es desplaça a l’escola Mercè Rodoreda de Barcelona per conèixer el treball de la directora del centre Àngels Cadena i la seua lluita per l’ús del català i per mostrar les històries dels alumnes dins i fora del col·legi.