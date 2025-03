Lleida TV, en directe des de la Fira de Sant Josep de Mollerussa

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Lleida Televisió oferirà avui una programació especial amb motiu de la 152 Fira de Sant Josep de Mollerussa. Mariví Chacón presentarà des de la capital del Pla d’Urgell el Connecta Lleida Pirineus a partir de les 19 hores, en què contactarà per tot el territori amb els corresponsals i la periodista Judit Montoy, que serà present en el certamen per fer connexions des del recinte firal. Santi Roig també presentarà el programa A Diari amb un plató instal·lat per a l’ocasió al Saló de l’Automòbil, en què entrevistarà l’alcalde de Mollerussa, Marc Solsona. També entaularà conversa amb el vicepresident de Fira de Mollerussa, Joel Bastons; el gerent d’Acudam, Nicolau Sisqués; el president de l’Associació Provincial d’Empreses d’Automoció de Lleida, Mario Pinilla; i el gerent Agrotec Solsona, Jordi Solsona.