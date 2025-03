El Concurs de Joves Cuiners Àngel Moncusí, aquesta nit a Lleida TV

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Lleida TV emet aquesta nit a partir de les 22.00 hores el resum de la 34a edició del Concurs de Joves Cuiners Àngel Moncusí que organitza l’Escola d’Hostaleria celebrat el 10 de març, que va tenir com a guanyador el xef Ashot Gevorgyan del restaurant de Balaguer Cal Xirricló. Els nou participants del concurs explicaran de forma detallada quina va ser la recepta que van escollir per aspirar a convertir-se en el millor cuiner jove de les Terres de Lleida. En el resum també es podrà veure l’entrega de premis que va tenir lloc el mateix dia durant la Festa de la Gastronomia celebrada al Mercat del Pla. El programa durarà aproximadament una hora i s’emetrà després del Lleida Activa que s’endinsa en el Mobile World Congress 2025, un any en què empreses lleidatanes com Invelon, Group Saltó o Lleida.net, entre d’altres, hi han participat.