Publicat per REDACCIÓ

Televisió Espanyola ha començat a promocionar Jeopardy, un concurs que va anunciar fa més d’un any. No s’emetrà durant les tardes de La 1, que rebran l’arribada de La familia de la tarde, però sí en un horari per definir a La 2. Jeopardy ja va tenir la seua adaptació espanyola a Antena 3 el 2007, amb Carlos Sobera al capdavant.