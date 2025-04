Nou programa de Buenafuente a La 1 i ‘Mañaneros’ fitxa Javier Ruiz

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Televisió Espanyola ha capgirat la graella amb la incorporació d’Andreu Buenafuente, que tornarà a la televisió en obert després de 10 anys amb l’estrena de Futuro imperfecto, i el fitxatge de Javier Ruiz per a l’equip de Mañaneros. A més, Jesús Cintora estrena un nou programa a La 2 anomenat Malas lenguas. L’espai de Buenafuente, que durarà 60 minuts i es gravarà en un teatre de Terrassa, serà setmanal i estarà destinat al prime time. Mentrestant, Ruiz torna a Televisió Espanyola per unir-se a Adela González com a presentador del magazín matinal de La 1. Aquest fitxatge té com a objectiu revitalitzar el programa, que ha experimentat caigudes d’audiència en els últims mesos. En relació amb les audiències, el mínim històric de Maestros de la costura Celebrity ha provocat que la seua emissió es retiri dels dijous i passarà als dimecres.