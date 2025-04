Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Ravalejar serà una de les apostes de ficció de TV3 més importants de l’any que ve, malgrat que s’estrenarà a Max en versió original en català. La sèrie explicarà com Can Mosques, un restaurant de tota la vida, freqüentat per artistes, empresaris i polítics, es troba sota la imminent compra d’un fons d’inversió.