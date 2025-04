Bojan mostra el seu pis de les Corts a ‘Entre quatre parets’

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El pis del lleidatà Bojan Krkic, exfutbolista del Barça, a les Corts serà un dels que visitarà l’arquitecta Núria Moliner a Entre quatre parets, avui a les 22.45 al Canal 33, que també entrarà a la residència d’Ana Viladomiu a la Pedrera, a les 22.19. El de Linyola viu a prop del Camp Nou i, gràcies a la Susana, la seua interiorista, ha pogut construir la llar que volia. El pis del Bojan ha passat de quatre habitacions a tenir-ne només dos i a disposar d’espais més amplis. Durant la seua etapa a la Lliga japonesa, com a futbolista del Vissel Kobe, va establir un vincle profund amb la cultura nipona i s’hi va inspirar a l’hora de dissenyar el pis. D’aquesta manera, la casa del Bojan és bastant minimalista, blanca i “pura”. “Tot el que hi ha aquí té un sentit. El que no és necessari, ha d’anar fora”, assenyala el lleidatà, a qui no li agrada exposar els seus trofeus.