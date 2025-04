Publicat per segre Creat: Actualitzat:

L’Aplec del Caragol de Lleida va ser protagonista ahir, 7 d’abril, en un moment del programa "Saber y Ganar”; el popular concurs que s’emet diàriament a La 2 de Televisió Espanyola i que condueix el veterà presentador Jordi Hurtado. L’Aplec va protagonitzar una de les anomenades “preguntas calientes” d’aquest espai, una prova en què els tres concursants s’envien paraules clau entre ells; unes paraules que contenen una explicació sobre un tema, amb una pregunta final que el concursant triat ha de respondre.

“La pregunta caliente” va girar entorn de la gastronomia. En concret es va centrar en la gastronomia lleidatana, que passa per l’horta i la carn, i també amb postres delicioses. Es va destacar llavors "un plat que aixeca passions i que cada mes de maig reuneix milers de collistes i visitants que el degusten a tones, especialment a la llauna”. La pregunta era "Quin és l’ingredient principal d’aquest plat?”. I la resposta no és una altra que el caragol.

Tot seguit, es va fer referència a la festa de l’Aplec del Caragol de Lleida, Festa d’Interès Turístic Nacional que se celebra a Lleida cada mes de maig. "Una cosa impressionant, milers i milers de persones menjant caragols", va afirmar la veu en off del programa. "Si, és una gran tradició a Lleida", va confirmar Jordi Hurtado.

"Saber y ganar" és un concurs que va ser creat per Sergi Schaaff i que fa 28 temporades que és en antena. L’espai té com a objectiu la divulgació de la cultura d’una forma amena i és el programa més vist de La 2, amb un altíssim índex de fidelitat dels teleespectadors. Aquest clàssic de La 2 ha estat reconegut amb una llarga llista de premis, entre els quals destaquen el Premi al Millor Concurs atorgat per l’Acadèmia de Televisió i l’Ondas al Millor Programa d’Entreteniment. “ Saber y Ganar” s’emet també pel Canal Internacional de TVE.