The Tyets, protagonistes d’un nou capítol d’‘Al cotxe’

Oriol de Ramon i Xavier Coca, integrants de The Tyets, protagonitzen avui (23.00) un nou capítol d’Al Cotxe, que condueix el periodista Eloi Vila. El duo puja al vehicle de les entrevistes de TV3 just quan acaba de sortir al mercat el seu nou disc Cafè pels més cafeteros. Són el gran grup de la música festiva en català, amb temes com Coti x coti, tot un èxit. Durant el trajecte al cotxe de Vila, el duo explica com ha evolucionat el so de les seues cançons i assegura que la fama no els ha canviat, continuen vivint a Mataró, tenen els mateixos amics i són molt familiars.

Després de The Tyets, pujarà al cotxe Lluís Gavaldà, d’Els Pets. Confessa que no té cap talent musical malgrat portar 40 anys amb el seu grup i explica aspectes molt personals, com la mort de la seua germana Neus i la depressió que va patir durant mesos.