La 2 estrena avui dijous Pasión y gloria (23.00), una sèrie documental que convida l’audiència a viatjar per les tradicions i a explorar com les comunitats, pobles i regions les reviuen cada any. Al segon capítol, el programa recala a Catalunya, on destaca la Dansa de la Mort de Verges (Baix Empordà) i les artesanes mones de Pasqua.