NOVETATS
‘La familia de la tele’ escalfa motors amb una desfilada dimarts
Televisió Espanyola prepara una estrena amb magnificència del seu nou programa a la tarda La familia de la tele que presentaran María Patiño, Aitor Albizua, Inés Hernand i Belén Esteban. El nou magazín de les tardes a Televisió Espanyola s’estrenarà dimecres vinent, malgrat que els espectadors ja podran conèixer detalls de la proposta dimarts, quan està prevista l’emissió en directe (a partir de les 15.50) d’una desfilada per promocionar el programa, i que recorrerà els carrers de Madrid. Un esdeveniment únic que conduiran Cayetana Guillén Cuervo i Paloma del Río, i amb què es donarà la benvinguda a un programa que vol ser familiar en les noves tardes de la corporació pública, que també va anunciar que La familia de la tele oferirà continguts exclusius a la plataforma de sèries i documentals RTVE Play.