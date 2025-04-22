NOTÍCIES
La mort del papa altera graelles televisives i ajorna estrenes
La mort del papa Francesc va provocar canvis a gairebé totes les televisions. Especialment a RTVE, afectada pels tres dies de dol oficial. En aquest sentit, va posposar l’estrena de La familia de la tele, prevista per avui, i la cadena centrarà la seua programació en l’actualitat. En lloc del primer tram del nou programa, de 15.50 a 16.50, RTVE aprofitarà els seus serveis informatius per oferir una cobertura especial fins divendres. En el segon, de 18.40 a 20.30, es manté El cazador, encara que podria canviar per més actualitat des de Roma. D’aquesta forma, la desfilada de La familia de la tele serà dilluns i l’estrena dimarts. La mort del papa va anul·lar ahir l’estrena de Mañaneros 360 a La 1 i va cancel·lar Zapeando de La Sexta, que va programar un especial d’El objetivo i avui (22.45 hores) té previst emetre una entrevista de Jordi Évole al papa del 2019.