PROGRAMES
‘30 minuts’ explica per què els expats escullen Catalunya com a destinació
El programa30 minuts de TV3 emet aquesta nit (22.05) Expats, un reportatge que explica les històries de persones que se’n van a un altre país per temes de treball o amb una formació qualificada durant un període de temps establert.
En aquest sentit, Barcelona i altres ciutats del territori català com Girona són les destinacions més atractives per a aquests estrangers perquè són on poden estudiar en bones universitats, i alhora, trobar una feina amb condicions econòmiques més que acceptables, ja que poden disposar d’un sou internacional, que és superior al d’una persona local.
D’altra banda, al canal 33, el 60 minuts programa el documental Memòries gitanes. L’altre genocidi, una història que explica l’origen, context i destinació que van tenir els gitanos europeus durant la Segona Guerra Mundial.