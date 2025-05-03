REPORTATGES
‘Informe semanal’ aborda les possibles causes de l’apagada elèctrica de dilluns
Informe semanal aborda les possibles causes que van provocar l’apagada de dilluns. Cero energético, avui a les 21.30 a La 1, és la radiografia de la Península després de patir l’apagada massiva. En només 5 segons alguna cosa va provocar que desapareguessin 15 gigawatts del sistema, la qual cosa equival al 60% de la generació elèctrica que s’havia de registrar. S’estan obtenint milions de dades per determinar com va poder produir-se aquest buit de tensió que va deixar imatges impactants al territori: caos ferroviari, semàfors sense llum, hospitals activant els seus generadors i la major part de la població sense mòbil. El programa també parlarà del Vaticà, que es prepara per a una elecció de la qual estarà pendent tothom a partir de dimecres, data d’inici del conclave. Y después de Francisco, ¿quién? analitzarà també a Informe semanal tots els candidats.