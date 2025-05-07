RELIGIÓ
Especial sobre l’inici del conclave del Vaticà per designar el papa
Els serveis informatius de TVE han previst un ampli desplegament a Roma per cobrir l’inici del conclave per designar el nou pontífex després de la mort el 21 d’abril del papa Francesc. El Especial obertura del cónclave estarà presentat per Alejandra Herranz i Marta Carazo, de les 15.55 fins al tancament de les portes de la Capella Sixtina, entorn de les 17.30. Amb elles, per desgranar les claus de l’elecció del pontífex, hi haurà la corresponsal de TVE a Roma, Begoña Alegría, amb les enviades especials Raquel González, Silvia Guerra, Elena Rubio, Sagrario Ruiz de Apodaca i Marina Ribel.
A Roma hi haurà també Marc Sala, presentador de La Hora de La 1, mentre que Mañaneros 360 i Malas lenguas posaran el focus al Vaticà. La resta de canals estaran pendents de l’elecció per connectar en aquell moment.