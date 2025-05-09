DIRECTES
Lleida Televisió es bolca en la celebració de la festa major
Lleida Televisió emet avui en directe el pregó oficial de la festa major, a càrrec de Purificació Terrado, directora de l’Auditori Enric Granados i professora superior de piano i música de cambra. La programació especial del canal del Grup SEGRE començarà a les 19.00 amb el capítol de Connecta Lleida Pirineus des del saló de plens de la Paeria. L’emissió del pregó donarà inici a les 19.45, un acte que també servirà per estrenar la cançó oficial de la festa major, composta per Arnau Moreno i interpretada per Joana Barco Alins. D’altra banda, la Batalla de Flors també podrà veure’s en directe per Lleida Televisió diumenge. Aquest any canviarà d’ubicació i se celebrarà a la rambla Doctora Castells. Lleida Televisió ha estrenat un vídeo festiu amb el Marraco com a protagonista, que pot veure’s aquests dies al canal i a les seues xarxes socials.