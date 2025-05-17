MÚSICA
Melody, que no és entre les favorites, competeix avui a Eurovisió
La representant de RTVE en la 69a edició del Festival d’Eurovisió, Melody, actuarà avui amb Esa diva en la sisena posició de la final, que emet La 1 a partir de les 21.00 i que obre Noruega i tanca Albània. La polèmica actuació d’Israel serà la quarta, després de classificar-se en la segona semifinal. “Aquest any, RTVE ha sol·licitat a Eurovisió un debat sobre la participació d’Israel en el festival. Les víctimes dels atacs israelians a Gaza ja superen les 50.000, entre les quals, més de 15.000 nens i nenes, segons Nacions Unides”, va assenyalar dijous Tony Aguilar. La realització va silenciar el so ambient perquè no es colessin les possibles esbroncades del públic. Suïssa, el país amfitrió, és el favorit en les apostes per aconseguir el triomf. Per la seua part, Melody va començar la setmana en les últimes posicions i ha anat escalant fins ser a prop dels primers llocs.