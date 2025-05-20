MÚSICA
Sánchez demana apartar Israel
El president reclama que se l’exclogui d’Eurovisió per l’atac a Gaza. L’organització del certamen avala el televot: “És el més avançat del món”
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va defensar ahir que s’ha d’apartar Israel d’Eurovisió per la seua ofensiva a Gaza, que va continuar sent bombardejada dissabte a la nit, mentre se celebrava el festival. “Si ningú es va posar les mans al cap quan es va iniciar la invasió de Rússia i se li va exigir la sortida de competicions internacionals i no participar a Eurovisió, tampoc no ho hauria de fer Israel. No podem permetre’ns dobles estàndards en la cultura”, va afegir. La vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va dir que el que havia ocorregut “és una qüestió d’humanitat”. Per la seua part, el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, va afirmar estar “molt orgullós” de l’actitud de TVE. La UER va dir ahir que no hi haurà sanció per un missatge a favor de Palestina just abans d’iniciar l’emissió del festival.
Sumar, Podem i IU també van exigir l’expulsió d’Israel, mentre que el PP va assenyalar que “els 12 punts del públic són la resposta a Pedro Sánchez” i Vox va demanar la dimissió o destitució del president d’RTVE. La televisió pública ha sol·licitat una auditoria del televot, amb el qual Espanya va atorgar la màxima puntuació a Israel i l’organització del festival va defensar ahir el sistema per elegir el guanyador del certamen, assegurant que aquest és “el més avançat del món”.
Melody nega estar enfadada malgrat cancel·lar la seua agenda amb RTVE
�“No us preocupeu perquè ja faré una roda de premsa. He vingut per aquí perquè fa molt de temps que estic sense el meu nen, unes dos setmanes, i em toca. El primer per a mi era estar amb el meu fill. Necessito estar uns dies tranquil·la i recuperar energia al costat dels meus pares”, va dir Melody després d’aterrar la matinada de diumenge a dilluns a Màlaga. “S’han dit coses que no són veritat. Ni estic enfadada ni he fet fora ningú del camerino mai, jo no soc així”, va afegir la cantant després d’acabar al lloc 24 dissabte a Eurovisió.