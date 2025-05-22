MÚSICA
RTVE vol mesures per assegurar la independència d’Eurovisió
RTVE ha demanat a la Unió Europea de Radiodifusió (UER), l’organitzadora del festival d’Eurovisió, algunes mesures com la revisió del sistema dels vots i una auditoria dels resultats d’aquesta edició. José Pablo López, president d’RTVE, va expressar a la UER la seua “preocupació sobre la participació d’Israel, la transparència, legitimitat i la integritat de l’actual sistema de votació”. A més, López va sol·licitar “garantir la independència del festival dels seus patrocinadors”. Per la seua part, Telemadrid va demanar en la seua emissió de la nit de dimarts: “Pau a Israel i Palestina, en defensa dels homosexuals i dones perseguits a l’Iran, davant de la repressió, l’exili i el frau electoral a Veneçuela. Pels cristians assassinats a Nigèria. Amb tots. Sempre. No a vegades.” D’altra banda, Melody farà l’esperada roda de premsa dilluns a la seu d’RTVE.