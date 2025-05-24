MÚSICA
Eurovisió revisarà televot i publicitat per la polèmica amb Israel
Eurovisió estudiarà l’actual política de permetre fins a 20 televots per persona, així com les campanyes de publicitat dels participants, després de la polèmica amb Israel. Davant les peticions d’auditar el televot presentades per televisions públiques com RTVE, VRT de Bèlgica i algunes de països escandinaus, el director del festival, Martin Green, va manifestar sobre el sistema que “més de 60 persones a Colònia (Alemanya) i altres a Viena i Amsterdam supervisen el procés de votació a cada país, mantenint contacte directe amb els socis de telecomunicacions i radiodifusió arreu del món”, va assegurar Green. Mentrestant, Melody, que ahir va llançar el seu nou tema Apagón, oferirà dilluns a les 16.00 una roda de premsa a la seu de Televisió Espanyola de Prado del Rey, malgrat que al programa La familia de la tele es va dir que seria dimarts.